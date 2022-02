Scheiden van gier en poep helpt niet tegen uitstoot ammoniak

Bij de tegelvloer daalt de ammoniakuitstoot in de stal helemaal niet. Daar is meer voor nodig. Vooral uit de politiek, bijvoorbeeld uit de mond van de bekende landbouwspecialist van D66, Tjeerd de Groot, is vaak te horen dat scheiden van gier en poep zorgt voor minder ammoniakuitstoot.

Teleurstelling

Anne de Boer, bedenker van de stal met de tegelvloer, vertelde in 2020 in een reportage op Omrop Fryslân dat hij hoge verwachtingen had van zijn uitvinding. Eerste metingen lieten zien dat de uitstoot van ammoniak met meer dan de helft terugliep in stallen waar de vloer als proef lag.