'Volgende week meer versoepelingen'

Nederland gaat vandaag waarschijnlijk door de grens van vijf miljoen positieve testen sinds het begin van de coronacrisis. Op dit moment zijn er 4.969.660 besmettingen vastgesteld sinds 28 februari 2020. Om 15.15 maakte het RIVM bekend hoeveel daar de afgelopen 24 uur bij zijn gekomen. Vanwege het gemiddelde van de afgelopen weken is de kans groot dat het er zoveel zijn dat het totaal boven de vijf miljoen uitkomt.

In Fryslân zijn er tot nu toe 141.996 positieve tests afgenomen.

De werkelijke besmettingscijfers liggen waarschijnlijk een stuk hoger. Vooral in het begin van de coronacrisis was de testcapaciteit veel lager en de testbereidheid is ook niet bij iedereen even groot.