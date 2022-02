Landelijk 394.759 coronabesmettingen | RIVM haalt achterstand in één keer in

Van het Beyers Naudé testten op de laatste dag van de Romereis elf leerlingen positief. Docent Baukje de Boer was mee, en zit inmiddels weer thuis. "Eén van de docenten die daar gebleven is intussen ook positief getest", vertelt ze.

Er was geen paniek, toen de leerlingen positief getest werden, zegt De Boer. "We hebben in de voorbereiding veel contact gehad met de ouders hierover. En ook de kinderen wisten waar ze aan begonnen. Voor en ook tijdens de reis moesten de kinderen de hele tijd testen, dus daar zijn ze heel bewust in gegaan."

Laatste mogelijkheid

Sommige scholen doen de reizen vanwege corona niet. De Boer legt uit waarom het op het Beyers Naudé wel doorging. "Het is denken in mogelijkheden, zo'n reis is wel de afsluiting van het gymnasium, om naar Rome te gaan." Het zou al vaker, maar het kon steeds niet doorgaan. "Dit was echt de laatste mogelijkheid."

De kinderen die nu in Rome zitten krijgen op afstand gewoon les. "Sommige kinderen maken op afstand zelfs nog wat toetsen." Woensdag is het volgende testmoment voor de kinderen, wie dan negatief test mag naar huis. "We proberen om ze in plukjes weer terug te krijgen. In overleg met het reisbureau."