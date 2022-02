Coronanieuws 8 februari: RIVM haalt achterstand in | Ziekteverzuim in zorg toegenomen

Dat mensen graag versoepelingen van de coronamaatregelen willen, vindt OMT-lid Menno de Jong terecht. "Er is een grote roep om versoepelingen en die begrijp ik volledig", zegt het hoofd medische microbiologie bij het Amsterdam UMC in een interview met AT5.

Volgens De Jong zitten we op dit moment in een gunstigere positie als in december, voor de omicrongolf van het coronavirus. Zo verwijst hij naar de boostervaccinaties en het lagere aantal mensen dat met corona opgenomen is in de ziekenhuizen. De oproep om versoepelingen is daarom volgens hem terecht, al moet het volgens hem wel voorzichtig gedaan worden.