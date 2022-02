Dokkum krijgt met Stadsdock een nieuwe wijk, maar het is nog niet genoeg

Maar er mag nog wel meer worden gebouwd, vinden makelaars. Vooral de halfvrijstaande huizen zijn snel verkocht. "Achteraf hadden het er wel meer kunnen zijn", zegt makelaar Bert de Boer. "De provincie en gemeente hebben met de ontwikkelaar afgesproken dat het er 25 moesten worden op dit terrein. Meer ruimte is er voorlopig niet."

Krapte blijft

Het idee is dat de nieuwbouw ervoor zorgt dat andere huizen in de regio weer vrijkomen. Het is een heel kleine oplossing tegen de grote woningcrisis. "We kunnen nog lang niet voldoen aan de vraag. Die krapte blijft. De rentes zijn laag, de vraag is groot. Er zal niet meteen iets veranderen."

In juni moeten de eerste mensen naar de nieuwe wijk kunnen verhuizen.