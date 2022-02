Thomas Burger niet door in Project Rembrandt: "Het bracht me wel veel"

In acht afleveringen wordt in het NTR-programma gezocht naar de meest begaafde kunstschilder van Nederland. Heel lang had Thomas Burger helemaal niets met kunst. Hij werkte wel graag met zijn handen en was creatief, maar dan als timmerman met zijn eigen klus- en onderhoudsbedrijf.

Burger tekende in de derde aflevering een stilleven en schilderde een scene in een skatebaan. Maar hij merkte dat hij tegen de grenzen van zijn eigen kunnen aan liep. "Ik vond het ook wel heel spannend. Onder spanning iets schilderen is moeilijk. De camera's draaien eromheen, je hebt opdrachten en je weet niet wat er komt. Je wilt presteren, maar dat valt dan tegen."

Atelierruimte

Ondanks dat hij het einde niet heeft gehaald, had Burger het nooit willen missen. "Je leert composities bedenken, nadenken over diepte en dat je een verhaal moet vertellen. Ik wil stiekem wel wat meer doen met de kunst. Ik woon in een oud schoolgebouwtje, dat zou zich wel lenen voor een atelier.