Schoolkoepel waarschuwt voor gedragsproblemen kinderen door uitval lessen

Door het oplopende aantal coronabesmettingen vallen veel schooldagen uit. Landelijk zit zo'n 23 procent van de leerkrachten thuis, geeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) aan. Bij leerlingen is dat aandeel zelfs nog wat hoger: 26 procent.

Opgave

"De nood is behoorlijk groot", zegt De Pree, voorzitter van het college van bestuur van schoolkoepel Proloog. Die heeft 23 scholen in het noorden van de provincie. "Het is al enige tijd aan de gang, maar het wordt er niet beter op. In Grou zitten bijvoorbeeld tien leerkrachten thuis. En dan de leerlingen zelf nog."

Het is een grote opgave om het onderwijs voor elkaar te krijgen. Dat levert leerachterstanden op. "Dat het lukt om de kinderen op te vangen op school, garandeert nog niet dat er ook goed wordt lesgegeven. Want er moet ook vaak gewerkt worden met invallers of onderwijsassistenten."

Gedragsproblemen

Maar die achterstanden zijn niet het enige. "We merken ook steeds meer dat kinderen sociaal-emotionele achterstanden oplopen. Dat vertaalt zich in gedragsproblemen op school. Dat is iets wat je niet wil. Kinderen hebben baat bij andere kinderen, baat bij de structuur van school."