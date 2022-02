Kroegen in Drachten dicht: eigenaren verbaasd over dreiging met dwangsom

Dokter is verbaasd wanneer hij dat hoort. "Er is geen gesprek of waarschuwing geweest. Ik ben boos dat het op deze manier moet gaan." Toch blijkt dat er meerdere registraties bij de gemeente bekend zijn. Zo is er melding gedaan van zes mensen die aanwezig waren in de kroeg, geeft de gemeente telefonisch aan bij Dokter.

Opheldering

Dokter zijn ogen worden groot van verbazing. "Op dat moment hadden we een werkoverleg. Waarom is er niemand binnengekomen om dat te vragen?" Dokter zegt dat er niet over gecommuniceerd is. "Hoe kan ik bezwaar maken als ik dit niet eens te horen krijg?"

Het is één keer verkeerd gegaan, geeft Dokter wel toe. "Vorige week zaterdag waren er na 22.00 uur nog een paar mensen binnen. Dat kan ik niet ontkennen. Maar je weet hoe zoiets gaat in een kroeg. Mensen moeten nog betalen en ze moeten er nog uit, zoiets duurt even."