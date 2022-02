Scheidsrechter Van de Graaf over incident Mees Hoedemakers: "Het is gewoon pech"

Cambuur verloor in Utrecht met 3-2 na een 0-2 voorsprong. Volgens Cambuurtrainer Pascal Bosschaart was het uitvallen van Hoedemakers het kantelpunt in de wedstrijd.

Met scheidsrechter Van de Graaf kijken we terug op dit historische incident. "Het is heel vervelend voor Mees en voor Cambuur. Het is natuurlijk nooit de bedoeling om op deze manier onderdeel te worden van de wedstrijd."