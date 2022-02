Joost van Aken komt terug bij sc Heerenveen

Van Aken speelde eerder ook al zeven jaar in Fryslân, totdat hij in 2017 naar Sheffield Wednesday ging.

In totaal speelde Van Aken 94 wedstrijden in het pombeblêdenshirt. Na vier seizoenen in het eerste elftal ging hij dus naar Engeland. Daar speelde hij vier seizoenen, met een tussentijdse verhuur aan VfL Osnabrück. Het afgelopen halfjaar speelde Van Aken bij Zulte Waregem.

"Het geeft een heel speciaal gevoel om terug te keren bij sc Heerenveen. Ik ben heel blij met de kans die de club mij biedt. Ik hoop de selectie met mijn ervaring en spel een impuls te geven en zelf tot zoveel mogelijk speelminuten te komen. Ik kijk er heel erg naar uit om het mooie shirt weer te dragen", zegt Van Aken.