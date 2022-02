VIDEO: Siep Hoekstra aangedaan door telefoontje uit Peking van pupil Smeding

Dat betekent dat Siep Hoekstra niet in China zit, maar de wedstrijden thuis in Jorwert op de bank volgt. Hij ziet dat zijn pupil de 1.500 meter rijdt in een tijd van 2.01,09. Dat valt wat tegen, maar alles wordt goedgemaakt door een telefoontje van Smeding naar haar trainer in Fryslân. En dat raakt Hoekstra.