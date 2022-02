Oppenhuister veroordeeld voor posten wraakporno van ex op Tinder

Verder is de man een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd en moet hij zijn ex-partner 750 euro smartengeld betalen.

De man verklaarde dat hij zich voordeed als zijn ex om positieve aandacht te krijgen. De man heeft een autistische stoornis. Hij gaf aan er spijt van te hebben. De verdachte had wel een e-mailadres van zijn ex gebruikt. Daar had de vrouw veel last van, omdat zij door allerlei mannen werd benaderd.