Suzanne Schulting: "Ik ben wel blij, maar het voelt toch als goud verliezen"

De 24-jarige Schulting startte in de finale van de 500 meter uit tweede positie, achter de Italiaanse Arianna Fontana.

Start

Bondscoach Jeroen Otter zei nog tegen Schulting dat het lastig zou zijn om daaroverheen te komen. "Maar ik ben in zo'n goede startvorm de afgelopen twee weken. Dus ik dacht: ik ga er gewoon overheen starten. Jeroen zei: ik weet het niet."

Het lukte haar wel om op kop te komen. Een ronde voor het eind kwam Fontana toch nog weer over haar heen. "Ze is natuurlijk al een paar keer eerder bij me binnendoor gesprongen. Ergens zo dom dat je hem niet gewoon dichthoudt", zegt Schulting.

Gemengde gevoelens

De regerend olympisch kampioen op de 1.000 meter heeft gemengde gevoelens over haar medaille. "Het is wel zilver. Ik ben er ook wel blij mee. Maar als je zo dicht bij goud zit, voelt het wel als goud verliezen."

De valpartij op de gemengde aflossing speelde in elk geval niet meer mee. "Ik ben niet bezig geweest met revanchegevoelens", zegt Schulting, die alweer vooruitkijkt: "Dit geeft wel aan dat ik in goeden doen ben."