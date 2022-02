Voedselbank Damwâld komt bij het gemeentehuis van Dantumadiel in

Mensen met een kleine portemonnee vinden op het gemeentehuis ook professionele steun op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

De locatie komt nu op de plaats van de voormalige bibliotheek. De Voedselbank krijgt een eigen ingang aan de noordkant van het complex, aan de Roggeblom.

De Voedselbank heeft nog tot 1 oktober een huurcontract aan de Lytse Loane. Wanneer de verhuizing volgt, is nog niet precies bekend. Voedselbank Dantumadiel wordt draaiende gehouden door ruim dertig vrijwilligers en is opgericht in 2011, vanuit de doopsgezinde kerk van Damwâld.