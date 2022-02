Suzanne Schulting wint olympisch zilver op 500 meter, De Laat vijfde op 1.000 meter

In haar kwartfinale tegen Chunyu Qu, Sumire Kikuchi, Kristen Santos en Martina Valcepina was de 24-jarige shorttrackster verreweg de snelste. De Italiaanse Valcepina werd vanwege een tweede valse start al voor de rit gediskwalificeerd.

De andere Nederlandse deelneemsters werden in de kwartfinale uitgeschakeld. Xandra Velzeboer werd gediskwalificeerd en Selma Poutsma ging onderuit.

Oppermachtig

In de halve finale had Schulting na de start direct al een groot gat met haar tegenstanders. Dat werd niet meer overbrugd, waardoor Schulting op oppermachtige wijze naar de finale ging.

In de finale moest de Friezin vanaf de tweede plek starten achter de Italiaanse Arianna Fontana. Een goede start was nodig om direct op kop te komen. In het gedrang van die start kwam Fontana te vallen, waarna er een herstart kwam.

Derde medaille

Na de herstart kwam Schulting direct aan kop van de race. Fontana kwam er echter met nog een ronde te gaan voorbij en pakte daarmee het goud. Het zilver ging naar Schulting.

Daarmee pakte ze na het goud op de 1.000 meter en het brons op de aflossing in 2018 voor de derde keer in haar carrière een olympische medaille.

Valpartijen

Bij de mannen stond maandag de 1.000 meter op het programma. In de kwartfinale van De Laat zat het spektakel in de laatste ronde. De Laat reed keurig op de tweede plaats, maar werd onderuit gehaald door de Australiër Brendan Corey. Ook de Chinees Ziwei Ren ging in die bocht onderuit, waardoor de twee laatsten, Furkan Akar en John-Henry Krueger, als twee eersten over de streep kwamen.