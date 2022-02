Gemeente steekt bijna 4 ton in tijdelijke oplossing afritten Sneek-Oost in A7 en N7

Er komt een extra rijstrook op de rotonde en de toerit naar de rotonde wordt verdubbeld. Voor de langere termijn wordt gedacht verbreding van de zuidelijke rondweg, met extra rijstroken. Het moet ervoor zorgen dat het verkeer niet langer stilstaat op de A7 en de N7.

In de spits staat het daar regelmatig stil. De rotondes onderaan die het verkeer richting de stad moeten leiden, kunnen dan de drukte niet aan.

Gevaarlijk voor fietsers

Voor fietsers levert dat ook gevaarlijke situaties op. Als je van Joure naar Sneek fietst, moet je over 5 rijbanen heen. De gemeente zoekt daarvoor nog een goede oplossing, zegt wethouder Mirjam Bakker: "We zijn nog aan het kijken wat de beste route zou kunnen zijn. We dachten zelf langs het Rasterhofpark maar de omliggende dorpen zijn daar op tegen. Zij vrezen voor de sociale veiligheid."

Het gaat om een tijdelijke oplossing, maar het is niet weggegooid geld zegt Bakker: "Deze tijdelijke maatregel past in de definitieve oplossing die wij voor ogen hebben. Daar zijn we nog over in gesprek met onder andere Rijkswaterstaat en de politie."

De extra rijstroken moeten er voor de zomer liggen. Wanneer er een definitieve oplossing ligt en er een oplossing is voor de veilige oversteek van fietsers kan Bakker nog niets zeggen.