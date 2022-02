Wüst kan het na 'retespannende' race bijna niet geloven: "Dit slaat nergens op"

De schaatsster uit Heerenveen heeft nu zes gouden medailles op de Olympische Spelen. Ze is de eerste wintersporter die erin is geslaagd om op vijf Spelen op rij een gouden medaille te winnen.

Geen woorden

"Ik heb er nog niet echt woorden voor op dit moment. Ik voelde me de hele tijd al goed en als je dan op dit moment zo'n race neerzet", zegt Wüst. "Dat het dan weer lukt. Het slaat helemaal nergens op."

Wüst moest toekijken of topfavoriete Miho Takagi in de laatste rit nog onder haar tijd zou duiken. "Dat was retespannend die laatste rit. Dan zat Miho er weer net onder, dan er op en dan weer er net onder. Dan ga je helemaal kapot."

Paulien

Na afloop gingen er heel veel dingen door haar hoofd, zegt Wüst. "Je mist hier natuurlijk wel gewoon je familie, je vrienden en mijn vriendin (schaatsster Letitia de Jong uit Feanwâlden, red.) natuurlijk. En ook wel Paulien."

Paulien is Paulien van Deutekom. De oud-schaatsster overleed begin 2019 aan de gevolgen van longkanker.

"Je mist haar natuurlijk gewoon nog elke dag. Op momenten zoals deze dan extra erg. Dit zijn die momenten dat je dan normaal gesproken schreeuwend met elkaar aan de telefoon zou hangen. Dat kan dan nu niet. Misschien viert ze daarboven wel een feestje", zei Wüst in tranen.