Hectiek van Spelen ontgaat Jillert Anema: "Feestvieren lukt me niet zo"

Zijn analyse over de vijf kilometer van Jorrit Bergsma is helder. "Hij begon te rustig en dan moet hij dat oppakken en dat lukte niet. We moesten naar 29,1 als rondetijd. Uit de training weten we dat dat kan. De eerste ronde was 29,5 en dan kun je nog één keer waarschuwen dat het sneller moet. En dan is het weer 29,5, dan is de race gewoon voorbij. Dan is er geen kans meer op een medaille. Dan sta je daar een beetje verloren." Voor de tien kilometer kan het nog wel. "Het zit wel in zijn lijf. Hij is wel goed."

Veilig gevoel

Van de hectiek rondom de Spelen krijgt hij niet veel mee. "Het ontgaat me wat. De wedstrijden zijn hetzelfde als andere wedstrijden, maar we zitten wat opgesloten in een 'concentratiekamp'. Dat is het bijzondere. De maatregelen zijn er niet voor niets. Het is strikt, maar het voelt wel veilig. Ik denk dat het hier een van de meest safe plekken op de wereld is."

De opluchting was groot dat er vijf dagen na aankomst niemand positief testte. "Dan ben je hier en dan zijn die maatregelen er. Mensen lopen hier in maanpakken rond en de vloer wordt gespoten. Het meeste hoeft misschien niet eens, maar het geeft wel een veilig gevoel."

Sfeer is goed

De sfeer in de ploeg is goed. "We zijn 200 dagen per jaar samen op pad. Schaatsen is een gevoel. Als het gevoel niet goed was geweest, dan hadden ze niet zo hard kunnen rijden. Dus die sfeer is wel goed. Als mensen bij ons zijn, zullen ze misschien denken wat een dode bedoening. We zijn niet zulke praters."