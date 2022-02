Ireen Wüst schrijft geschiedenis met derde olympisch goud op 1.500 meter

Wüst won op de laatste vier edities van de Spelen een medaille op deze afstand en was daarnaast de regerend olympisch kampioen.

Met haar titel op de 1.500 meter heeft Wüst nu zes olympische titels verdeeld over de afgelopen vijf Olympische Spelen. De Friezin werd in 2006 kampioen op de 3.000 meter, in 2010 op de 1.500 meter, in 2014 op de 3.000 meter en de ploegenachtervolging, en in 2018 weer op de 1.500 meter.

Niet eerder lukte het een wintersporter om op vijf Spelen achterelkaar een gouden medaille te winne.

Smeding in achterhoede

De wedstrijd werd afgetrapt door Ellia Smeding uit Harlingen in de eerste rit. De Friezin komt uit voor haar geboorteland Groot-Brittannië. Een toptijd kwam er met 2.01,09 niet.

In de eerste acht ritten voor de dweil zette Jevgenia Lalenkova met 1.55,74 de snelste tijd neer. Smeding was inmiddels al afgezakt naar de dertiende plek.

De Jong en Groenewoud aan kop

Marijke Groenewoud uit Hallum laat na de dweil direct zien dat de vrouwen van een ander kaliber nog moesten komen. De Friezin reed naar 1.54,97.

Die tijd bleef twee ritten lang staan, maar in rit twaalf van vijftien ging De Jong er net onder. De Friezin, die op zaterdag nog teleurstelde op de 3.000 meter kwam tot een tijd van 1.54,82.