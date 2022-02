Coronanieuws 7 februari: zorgen over corona-uitval | Kroegen Drachten dicht

De grote toename in het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen komt mogelijk door een verandering in de meldingen door sommige ziekenhuizen. Een aantal gaf een tijdje alleen de coronapatiënten door die echt ziek werden. Vanaf maandag geven alle ziekenhuizen weer alle mensen door die met een besmetting in de ziekenhuizen liggen.

Verklaring

Van zondag op maandag ging het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met 149 omhoog: dat zou de grootste toename sinds december 2020 zijn. Maar volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kan de rapportage daar wel eens de verklaring voor zijn. Patiënten die met een andere aandoening in het ziekenhuis lagen en toevallig ook nog corona hadden, werden niet bij de cijfers opgeteld. Om hoeveel ziekenhuizen het precies gaat, kon het LNAZ maandag niet zeggen.

Het is wenselijk om wel alle besmette mensen mee te nemen, omdat het voor de druk op de zorg niets uitmaakt of een patiënt er echt ziek van is of niet. Want door alle maatregelen eisen alle besmette personen veel meer zorg.