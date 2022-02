Bezorgdheid over gevolgen corona-uitval | Kroegen Drachten krijgen tik op de vinger

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen gaan steeds meer klassen dicht, met name door leraren die thuis zitten. Bijna een kwart (23 procent) van de leraren in het basis- en voortgezet voorgezet onderwijs zit intussen thuis, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). In Fryslân is 21 procent van de leraren afwezig.

De quarantaineregels zijn in januari versoepeld, maar het aantal leraren en leerlingen dat thuis zit is niet minder geworden. De afwezigheid van een docent is momenteel de belangrijkste reden om een klas naar huis te sturen. Volgens de peiling van AVS heeft de afgelopen weken 60 van de scholen één of meer klassen naar huis gestuurd. Gemiddeld ging het om twee klassen per school. In Fryslân werden minder klassen naar huis gestuurd, hier moest 35 procent van de scholen één of meerdere klassen naar huis sturen.

Vervanging

In veel provincies lukt het bovendien nagenoeg niet meer om vervanging te vinden. In Fryslân hebben scholen daar het minst last van, al lukt het hier in 75 procent van de gevallen ook niet om een vervanger te vinden.