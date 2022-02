Spaanse aardbeien zitten grutto's in de weg

Wat de grutto's daar nodig hebben, zijn plaatsen om te slapen en te eten. Nationaal park Doñana is een oud moerasgebied. Het bestaat uit een delta van meerdere rivieren die voor water in het gebied zorgen.

Grondwater

"De grondwaterstromen daar waren ook erg belangrijk en daar gaat het op het moment vooral mis", zegt grutto-onderzoeker Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij en zijn collega's zijn vooral actief in Súdwest-Fryslân.

Eerder overwinterden de grutto's voornamelijk in Afrika. Nu doen ze dat veel meer in Spanje, in de Doñana.

Illegale putten

De Doñana is opgedroogd, zo maakt Hooijmeijer duidelijk: "De grondwaterlagen zorgen ervoor dat er water stond in verschillende meren in het nationaal park. Dat water komt er niet meer. Dat heeft twee oorzaken. Als eerste: klimaatveranderingen. Net als op andere plaatsen in de wereld verandert het klimaat hier ook. Er valt minder regenwater. Een andere reden is de verandering om het gebied heen."

Telers van onder andere aardbeien hebben een grote hoeveelheid putten geslagen om van het grondwater gebruik te maken. "Voor een deel zijn die putten legaal. Echter, er zijn ook ontzettend veel illegale putten geslagen", weet de grutto-onderzoeker.