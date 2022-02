Archief Hof van Friesland gedigitaliseerd met behulp van kunstmatige intelligentie

Het programma Transkribus zal de digitale versie van de handgeschreven dossiers later zoveel mogelijk omzetten in getypte tekst en het doorzoekbaar maken. Hierbij is naast de bewerking van het computerprogramma ook de hulp van vrijwilligers nodig, die het kunnen verbeteren en aanvullen.

Twintig jaar

Er worden binnenkort echter meer civiele procesdossiers gedigitaliseerd. Het gaat dan niet alleen om de hoven van Fryslân, maar ook om die van Holland en Utrecht, in samenwerking met het Nationaal Archief en Het Utrechts Archief. Door bijdragen van verschillende fondsen loopt Fryslân voorop. Bij Tresoar wordt al een jaar of twintig nagedacht over de beste manier om het archief te ontsluiten.

Luc de Vries van Tresoar is dan ook blij dat het eindelijk zover is. "Dit is een schatkamer van informatie en verhalen, maar er wordt maar beperkt gebruik van gemaakt. Wie het wil inzien, moet nu naar Tresoar komen en bovendien in staat zijn om de oude handschriften te lezen. Lang niet iedereen kan dat."

'Vol verhalen'

Professor Rechtsgeschiedenis Hylkje de Jong van de Vrije Universiteit Amsterdam is een vaste bezoeker van Tresoar. Ze neemt ook regelmatig een bus vol studenten Rechten uit Amsterdam mee naar Leeuwarden voor een duik in het archief van het Hof van Friesland.

"In Friesland gold het Romeinse recht, voor zover daar geen inbreuk op werd gemaakt door de wetgeving van de overheid. Hoe dat werd toegepast is ontzettend interessant. Het privaatrecht was in de tijd van de Republiek in elk gewest anders, dus ook het vergelijken van Friese dossiers met zaken in Holland en Utrecht is interessant."