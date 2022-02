Vrachtwagens toeterend door Noord-Nederland tegen coronamaatregelen

Zelf spreekt hij niet van een organisatie, maar een uit de hand gepend actie via sociale media. Volgende week willen ze met nog meer mensen en vrachtwagens naar Den Haag. Misschien ook wel met trekkers, denkt Van der Meulen.

"Maar boven ons zit nog een hogere organisatie, Convoy for Freedom NL en we weten niet wat hun plannen zijn. Tot nu toe denken we: Den Haag volgende week en misschien daarna wel Brussel."

Spontane acties

Of het nu Facebookacties zijn of dat er toch een organisator achter zit, Convoy for Freedom lijkt het meest op een organisatie van spontane acties, waar Friese ontevreden truckers graag toeterend en met vlaggen wapperend aan meedoen.