Schaatsfans kijken in It Houtsje naar 5.000 meter op de Olympische Spelen

Er waren meerdere mensen bij die normaalgesproken de schaatsers achterna reizen naar de Olympische Spelen in het buitenland. Die fans zagen hoe de Friezen Jorrit Bergsma (5e, 6.13,18) en Sven Kramer (9e, 6.17,04) niet op het podium belandden, maar Patrick Roest wel.

Traditie sinds 1998

Dat leverde enige teleurstelling op bij de schaatsfans. Toch hadden de meesten een leuke ochtend. Eigenaar Tom Mulder van It Houtsje had een 'champagneontbijt' geregeld.

Al sûnt de Winterspelen fan 1998 yn it Japanske Nagano wurde de Spelen streekrjocht útstjoerd yn It Houtsje. Se besykje der op 'aparte tiden' wat leuks fan te meitsjen troch op skermen de reedrydwedstriden fan de Olympyske Spelen sjen te litten.

Al sinds de Winterspelen van 1998 in het Japanse Nagano worden de Spelen rechtstreeks uitgezonden in It Houtsje. Ze proberen er in 'vreemde tijden' wat leuks van te maken door op schermen de schaatswedstrijden van de Olympische Spelen te laten zien.