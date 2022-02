Wüst jaagt op haar derde olympische gouden plak op de 1.500 meter

Wüst is de titelverdediger op de 1.500 meter. In 2018 was ze in het Koreaanse Pyeonchang in een tijd van 1.54,35 de allerbeste. Ook in 2010 in Vancouver won ze olympisch goud op deze afstand. Titelprolongatie gaat echter lastig worden: de Japanse Miho Takagi is de grote favoriet en ook de Amerikaanse Brittany Bowe is iemand om rekening mee te houden.

Antoinette de Jong wil revanche

Dan is er natuurlijk ook nog Antoinette de Jong. De Rottumse werd teleurstellend achtste op de 3.000 meter. Neemt ze revanche en pakt ze een medaille? En wat kan Marijke Groenewoud? Dat ze zich op deze afstand heeft geplaatst voor de Olympische Spelen is op zichzelf al een verrassing. Groenewoud heeft dus niets te verliezen. Misschien brengt de onbevangenheid haar wel naar een goede klassering.

Groenewoud komt in rit 9 uit tegen Qi Yin uit China. Antoinette de Jong neemt het in rit elf op tegen de Kazachse Nadezhda Morozova en in de rit daarna rijdt Wüst tegen Ivanie Blondin uit Canada. In de laatste twee ritten komen de grote favorieten Bowe en Takagi in actie.