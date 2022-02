VC Sneek hard onderuit tegen Peelpush: 3-0

Anderhalve week geleden won VC Sneek in de beker nog met 3-0 van de ploeg uit het Limburgse Meijel, maar een kopie van die wedstrijd zou het niet worden.

De eerste set ging gelijk op. Bij 24-22 kreeg Peelpush twee setpoints. Sneek kon het eerste punt nog wegspelen, maar de tweede kans was wel raak. Zo verloren de Snekers de eerste set (25-23).

Eerste nederlaag onder Ter Steege

In de tweede set had Peelpush de hele tijd een voorsprong van zo'n vijf punten. Aan het eind van de set probeerde Sneek nog wel terug te komen, maar dat zat er niet meer in (25-20).

Sinds assistent Henriëtte ter Steege de taken in de winterstop overnam van hoofdtrainer Jeffrey Scharbaai, had VC Sneek nog niet verloren in de competitie. Om die reeks in stand te houden moest Sneek de derde set winnen.

Dat lukte niet. Sneek had in het begin van de set nog wel een kleine voorsprong, maar Peelpush liep uiteindelijk toch weer uit. De eindstand van de derde set was 25-23.