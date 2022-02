Nieuwe lijsttrekkers Van der Molen en Holwerda willen meer inbreng van de burger

Belinda Holwerda, werkzaam in de zorg, is momenteel nog geen raadslid, maar ze hoopt dat daar verandering in komt door met Harlinger Belangen mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Horeca-ondernemer Ronald van der Molen zit sinds mei vorig jaar voor de SP in de raad van Smallingerland.

'Meer op straat'

In de raad van Smallingerland loopt het al tijden stroef tussen de raad en het zakencollege. Volgens Van der Molen zit er veel wantrouwen in de raad richting het college. Van der Molen zei eerder: "Er moet beter geluisterd worden naar de mensen die er verstand hebben en niet naar de ambtenaren die hun zin doordrijven".