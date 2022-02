Nieuw boek over Harkema: "De mensen keken de armoede in het gezicht"

In de plaggenhutten moesten ze zien te overleven. Terpstra dook de archieven in en vond daar veel informatie over haar voorouders. Een confronterende zoektocht. Ten eerste om te ontdekken hoe erg het gesteld was met de leefomstandigheden en hoe er neergekeken werd op de arme mensen van die tijd door de generaties heen. Daarnaast wilde ze erachter komen of ze daarvan afstamt.

Niet over de armoede praten

Anita Terpstra groeide zelf niet op in Harkema, maar in Hallum. Haar opa en oma waren de laatsten die in Harkema woonden. "Die hebben de armoede nog niet echt in het gezicht gezien. Daar werd eigenlijk nooit over gesproken in de familie."

Zelf had Terpstra eigenlijk geen kennis van hun geschiedenis. Via een berichtje van een vriendin raakte ze erin geïnteresseerd. Het gaat dan vooral om de vrouwen in haar stamboom. Die waren de dragende krachten, terwijl er eigenlijk alleen maar zaken bekend zijn over de mannen.

Inleven in wat de mensen meemaakten

De verhalen die ze vond zijn gebaseerd op de gegevens in de archieven. Daar komt de armoede vooral in cijfers naar voren, bijvoorbeeld door de meldingen van armengeld dat haar voorouders kregen, maar ook in rechtbankverslagen: diefstal en ook geweld. Voor Anita reden om te beschrijven hoe die levens zich ontwikkelden en zich in te leven in wat ze meemaakten.