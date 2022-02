Brieven van Raarder wachtmeester uit Nederlands-Indië in Rijksmuseum te zien

"Hij is daarheen gegaan met de beste intenties, want hij had gehoord dat er flink honger was in Nederlands-Indië. In één van zijn brieven schrijft hij over het Nederlandse leger: 'We lijken wel Duitsers.' Dochter Hilma zegt: "Mijn vader heeft daar erg mee geworsteld."

Vader was veranderd

Zo open als hij in de brieven aan zijn vrouw Janke is, zo gesloten is hij voor zijn kinderen als hij na de oorlog weer thuis komt in Raard. Hij was veranderd. "Vader was streng, met vaste normen en waarden. Daar mochten we niet van afwijken", vertelt dochter Hilma. "Maar ik heb altijd gedacht dat er ook een andere vader was, die hij niet liet zien. Die andere vader heb ik gevonden in zijn brieven en daar ben ik heel blij om."

Het taboe in het theemeubel

Hilma Bruinsma noemt de brievencollectie 'het taboe in het theemeubel', want de brieven lagen 65 jaar in een Indische theemand in het theemeubel. Ze mochten niet worden gelezen.