Kramer schaamt zich een beetje voor zijn laatste vijf kilometer

Kramer stortte ruim vier rondes voor het einde in. "Dat lag ook een beetje aan mezelf. Ik speel alles of niets. Je weet dat je 6.10 moet schaatsen voor het podium. Dan kun je heel veilig schaatsen op 6.12 of 6.13, maar dan heb je ook niets. Ik ben dus echt gegaan voor een tijd van 6.09. Ik wilde de rondjes-29 zo lang mogelijk vasthouden. Dat lukte ook. Vier rondes voor het einde was het klaar."

Veel media

Na afloop van zijn race moest Kramer veel media te woord staan. "Ik had eigenlijk verwacht met een tijd van 6.18 hier wat sneller doorheen te lopen. Dat is niet gelukt", zei hij grappend in de National Speed Skating Oval van Beijing.

"Dat zie ik maar als een compliment dan. Niet zozeer voor de rit van vandaag (zondag, red.) maar voor de afgelopen vijftien jaar. De moraal van het verhaal is dat dit de laatste 5 kilometer was. Tot nu toe ben ik er eigenlijk niet mee bezig geweest. Je probeert een goede 5 kilometer te schaatsen. Dat lukte niet, ik heb er alles aan gedaan."

Niet veel emotie

Kramer leek er niet veel emotionele gevoelens bij te hebben, net als vorige maand bij zijn laatste optreden in Thialf. Dat heeft deels met zijn karakter te krijgen, maar ook omdat hij bij de Spelen nog de ploegenachtervolging en massastart rijdt.

"Het is niet meer zo vanzelfsprekend als dat het altijd geweest is. En dat weet ik", zegt een realistische Kramer. "Een hard gelag is het zeker niet, tenminste niet voor mij. Het is jammer, maar het is ergens ook goed zo. Ik heb nergens wat laten liggen. De laatste twee rondes had ik tijd genoeg om erover na te denken dat dit mijn laatste 5 kilometer was", doelde hij op zijn hoge rondetijden.

Kramer hoopt deze Spelen toch nog een vijfde gouden medaille aan zijn totaal toe te voegen. "Op naar de ploegenachtervolging", besloot hij.