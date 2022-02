Sven Kramer sluit laatste vijf kilometer af zonder medaille, ook Bergsma buiten het podium

Direct na de dweil had Jorrit Bergsma moeite om zijn rondetijden laag in de 29 seconden te houden. De 36-jarige schaatser, die daarmee de oudste deelnemer was, verloor steeds meer tijd op Roest.

Hij kwam uiteindelijk tot 6.13,18. Dat was toen met de vierde plek al niet genoeg voor het podium. En dan moesten er nog vier ritten komen.

Van der Poel de koning

Topfavoriet voor de titel, de Zweed Nils van der Poel, kwam in de allerlaatste rit met een ongelooflijke eindsprint tot 6.08,84. Daarmee kroonde hij zichzelf met een nieuw olympisch record tot olympisch kampioen.

Roest eindigde als tweede en het brons ging naar Engebråten. Bergsma en Kramer eindigden respectievelijk op de vijfde en negende plaats.