Piet Paulusma: 'Onstuimige zondag met in de avond stormbuien"

Zoals het er nu naar uitziet, neemt de wind maandag af in kracht. De westelijke wind is dan matig tot krachtig, voorspelt Piet Paulusma.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de harde wind. Die geldt voor het hele land, behalve de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel.

De weerdienst meldt dat er zondag in de westelijke kustprovincies zware windstoten voorkomen tot ongeveer 80 km per uur. Aan het begin van de middag komt de wind aan de Nederlandse zuidwestkust mogelijk tot ongeveer 90 kilometer per uur. Zondagavond kan in de westelijke en zuidelijke helft van Nederland de noordwestelijke wind aanhalen tot 100 km per uur.

Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van het slechte weer, zo waarschuwt het KNMI.