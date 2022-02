Coronanieuws 6 februari: Aantal coronapatiënten blijft gelijk

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 1.312 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd door het RIVM. Het RIVM heeft al weken te maken met een achterstand in de verwerking van het aantal positieve tests. Het RIVM en de GGD hebben al 20 dagen moeite met het registreren van alle coronameldingen. Die achterstand is zondag verder opgelopen naar 186.000 meldingen voor heel Nederland. Door de achterstand kunnen de cijfers erg schommelen.

Het gemiddelde aantal besmettingen over de afgelopen zeven dagen geeft een beter beeld. In Fryslân ligt dat dagelijkse gemiddelde op 1.613 besmettingen. Zaterdag lag het op 1.665 besmettingen, een week geleden op 1.628.

Geen sterfgevallen

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen vastgesteld als gevolg van het coronavirus.

Er zijn negen Friezen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om zes inwoners van de gemeente Leeuwarden en één inwoner van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen en Súdwest-Fryslân.

Landelijk

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 80.946. Het gemiddelde aantal besmettingen van de afgelopen dagen is 81.987.