'Anti-QR-code-petitie' Mona Keijzer 350.000 keer getekend | Aantal coronapatiënten blijft gelijk

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus;

In Fryslân zijn zaterdag 667 nieuwe besmettingen gemeld;

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Fryslân loopt flink op, landelijk blijft het gelijk;

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft ongeveer hetzelfde, er liggen nu 1363 coronapatiënten;

De Anti-QR-code-petitie van oud-staatssecretaris Mona Keizer was zaterdag al 250.000 keer getekend.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.