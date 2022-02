Zoektocht naar Molukse geschiedenis: project graaft naar sporen van Wyldemerk

Sjouke de Jager groeide op in Mirns en kende het kamp goed. "Ik kwam er iedere dag langs toen ik in Balk naar de ulo ging. Ik haalde in het kamp een vriend op, van zijn moeder kreeg ik wel eens wat lekkers of een kopje koffie. Ik kreeg er eten dat ik nog nooit gegeten had. Ik kwam veel binnen in de barak."

De herinneringen blijven

De Jager kent ook minder leuke verhalen, zoals toen er een Moluks meisje in het bos verdronk. "Ik kom nog heel vaak hier in het bos. Onze generatie wordt steeds ouder, de eerste generatie is er al niet meer. Maar de herinneringen blijven wel."

Er is veel verdwenen, vertelt De Jager. In het bos zijn nog wat funderingen, putten en een steen te vinden. "Hier stond de eerste moskee met een minaret van Nederland. De moskee bestaat nog, maar wordt bij Haskerhorne gebruikt als opslag voor oude tractoren en landbouwvoertuigen."