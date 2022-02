Het zat niet mee voor sc Heerenveen: "Het nekt je gewoon"

Het was niet het debuut waar Thom Haye op had gehoopt. "We maken de kansen niet af, ik denk dat dat wel het verhaal van deze wedstrijd is. We waren in de tweede helft wel wat slordiger dan in de eerste helft. Dat terwijl er alleen maar meer druk op kwam te staan. Het vizier moet iets meer op scherp."

Haye was zelf nog dichtbij een doelpunt, maar zijn schot raakte de paal. "Ik had veel tijd om aan te leggen. Zonde dat hij er dan net niet in vliegt." Het typeerde de avond wel een beetje, aldus Haye. "We creëren een aantal opgelegde kansen, maar we doen onszelf tekort."