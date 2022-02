Harm Visser tweede bij Marathon Cup in Groningen

Bij de mannen brak het peloton in stukken. Aan het eind van de wedstrijd zaten Mats Stoltenborg, Sjoerd den Hertog, Ronald Kruijer, Chris Huizinga en Harm Visser uit De Westereen in de kopgroep.

Vijf rondjes voor het einde reed Huizinga weg bij de anderen. Die kregen het gaatje niet meer dicht. Visser won het sprintje om de tweede plaats.

Massasprint bij de vrouwen

De wedstrijd bij de vrouwen was niet heel spectaculair. Kleine groepjes probeerden wel weg te komen, maar ze werden elke keer teruggehaald door het peloton.

Een massasprint was onvermijdelijk. Die sprint kreeg nog een vervelend eind toen drie schaatssters bij het passeren van de finishlijn onderuit gingen. In alle hectiek kwam Paulien Verhaar als eerste over de streep. De beste Fries was Bianca Bakker op plek vier. Merel Bosma werd achtste, Aggie Walsma elfde.