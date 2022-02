UNIS Flyers wint in overtime met 3-2 van de Bulldogs

Het was het 23ste duel in de BeNe League. Al na een krappe drie minuten viel de eerste goal, in het voordeel van Luik. Met een snelle counter kwam de Belgische ploeg op voorsprong. Het doelpunt werd gemaakt door Bryan Henry.

Nog geen minuut later viel de tweede goal al, nu in het voordeel van UNIS Flyers. Een schot van Hoekstra werd door Nikkilä van richting veranderd en zo schoot de puck het doel in: 1-1.

1-1 na de eerste periode

Daarna moesten aardig wat spelers naar de strafbank. Tot grote veranderingen in het spel leidde het niet, aan het eind van de eerste periode was de stand nog steeds 1-1.