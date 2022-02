Verzwakt Heerenveen ook onderuit in Sittard

Het eerste dreigende moment kwam van Filip Stevanovic. Het schot van de Servische aanvaller van Heerenveen werd echter gekraakt door Fortuna-verdediger Mickaël Tirpan. Een minuut later kreeg de thuisploeg ook de eerste kans, maar Zian Flemming kopte de bal recht in de handen van keeper Xavier Mous.

Tirpan mist voor open doel

Dat Fortuna in de tiende minuut niet op voorsprong kwam, kun je gerust een wonder noemen. Tirpan kreeg een voorzet vanaf de linkerkant er voor open doel niet in.

De volgende grote kans was weer voor Heerenveen: een keihard schot van Haye eindigde tegen de paal. In de rebound kreeg Anthony Musaba de bal ook niet in het doel.