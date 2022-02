Cambuur houdt geen punten over aan spectaculaire wedstrijd

In de 64ste minuut kwam Cambuur toch op achterstand. Veerman kreeg de bal na een scrimmage voor de voeten en schoot de bal er hard in: 3-2.

Douvikas was even later dichtbij zijn derde doelpunt, maar Stevens hield Cambuur met een knappe redding in de wedstrijd. Ook Veerman had de wedstrijd kunnen beslissen, maar zijn kopbal raakte de lat.

Offensief

Cambuur had nog steeds kans op een punt en met de ingevallen aanvallers Tom Boere en Tamás Kiss in de ploeg probeerden de Leeuwarders een slotoffensief te creëren. Cambuur was ook wel dreigend, maar grote kansen kwamen er niet meer.

Door het verlies blijft Cambuur achtste in de eredivisie met 30 punten.