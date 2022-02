Open dag in tijdssloten bij NHL Stenden: "Weer echt even rondneuzen"

Zwerven door de gangen en lokalen en zelfs even genieten van een hapje en een drankje. Het staat in schril contrast met eerdere edities, die volledig digitaal waren.

Renske Wassenaar van NHL Stenden: "Wij zijn erg blij dat we weer studiekiezers mogen verwelkomen. Het is belangrijk om hier binnen de muren te zijn om een keuze voor de studie te maken."

Maatregels

Wassenaar legt uit dat er naast algemene maatregelen ook met aanmeldingen wordt gewerkt en dat studenten maximaal één ouder mogen meenemen. In de loop van de ochtend waren alle tijdvakken al vergeven.

Bij de zorgafdeling heeft Nina de keuze voor een nieuwe opleiding al gemaakt. Eerder studeerde zij rechten in Groningen, maar dat bleek niet helemaal haar ding: "Ik ben hier nu specifiek gekomen voor de opleiding hbo verpleegkundige. Er is een hele prettige sfeer hier, het is super leuk. En ik heb al gesprekken met studenten en docenten gehad en ben ervan overtuigd dat ik dit wil gaan doen."

Advies krijgen

Jongeren die worstelen met hun studiekeuze kunnen hulp krijgen van het Studieadviescentrum. Terwijl corona grote gevolgen heeft op de levens van de jeugd heeft, zien ze daar geen grote effecten op de studiekeuzes.

Simon Gonlag van het Studieadviescentrum: "Ik kan niet zeggen dat het echt verschillend is. De studiekeuzevraag is eigenlijk heel universeel. Je kunt enerzijds overleggen over meerdere opleidingen, maar anderzijds kun je ook nog helemaal niet weten wat je wilt. Dat zijn eigenlijk de hoofdvragen die bij ons binnen komen."

Volgens Gonlag is corona regelmatig onderwerp van gesprek, maar hij denkt niet dat het grote effecten op studiekeuze heeft.