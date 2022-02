De laatste olympische 5 kilometer van Sven Kramer, en wat kan Jorrit Bergsma?

Dit seizoen rijdt Bergsma met de besten mee. De besten zijn gewoonlijk Nils van der Poel uit Zweden en Patrick Roest. De Zweed reed in december nog een wereldrecord en ook Roest lijkt de goede vorm gevonden te hebben.

De 5.000 meter bij Omrop Fryslân

De 5.000 meter begint zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd. Omrop Fryslân is er live bij op de radio, met verslag van commentator Andor Faber en analist Jesper Hospes. Verslaggever Timo Jepkema peilt de sfeer in schaatscafé It Houtsje in Heerenveen.