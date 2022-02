ONS Sneek geeft voorsprong uit handen en verliest van Urk

In verband met de coronamaatregelen lagen de competities in het amateurvoetbal ruim twee maanden stil. Dit weekend worden er in de zogeheten A-categorie inhaalwedstrijden gespeeld. Dat geldt dus ook voor de hoofdklasse.

Verrassende voorsprong

Urk staat tweede en ONS is de nummer twaalf van de competitie, maar het waren de Sneekers die in de 28ste minuut op voorsprong kwamen. Gabriël Fernando zette ONS op een 0-1 voorsprong.

De ploeg van Urk wist het na de goal eventjes niet meer, maar ONS kon de score voor de pauze niet verder uitbreiden.

Urk na de pauze wel wakker

Urk was in de tweede helft goed wakker. Na nog geen minuut in het tweede bedrijf, stond het alweer gelijk: William de Boer zorgde voor de 1-1. Een klein halfuur later werd het nog erger voor ONS. Hessel Snoek maakte er na een scrimmage 2-1 van.

Net voor het einde van de wedstrijd maakte Lucas Schraal de 3-1 en daarmee was de wedstrijd beslecht. Door het verlies is ONS nu dertiende met 12 punten.