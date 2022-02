Schulting baalt van valpartij: "Ik geef alleen mezelf de schuld"

Knegt maakte het in zijn het heat nog wel even spannend. Hij schaatste bijna de hele rit op de tweede plaats, maar op het laatste moment nam hij risico en werd hij daardoor nog bijna derde. Die plaats had uitschakeling kunnen betekenen. "Ik wilde de Koreaan (Hwang Dae-heon, red.) inhalen, maar dat had ik anders aan moeten pakken. Gelukkig had ik nog voldoende snelheid om als tweede over de streep te komen."

Drie regels

Knegt vond het jammer dat er geen medaille werd behaald op de aflossing. "Er zijn deze Spelen drie regels: geen corona krijgen, niet vallen en geen penalty pakken. Het mislukte al bij de tweede regel. Dat is erg jammer, want ik denk dat wij het sterkste team waren."