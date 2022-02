Geen Rammstein voor Noord Nederlands Orkest: stekker uit shows met Feuerengel

Het Noord Nederlands Orkest zou op 9 en 11 februari optreden met Feuerengel. Beide concerten waren al uitverkocht. Het was ook de start van een groot educatief project met duizenden schoolkinderen in Noord-Nederland.

Associaties

Artistiek leider Marcel Mandos heeft geen directe reden gekregen voor het terugtrekken van Feuerengel. "We denken dat het te maken heeft met Richard Wagner. Wij wilden stukken van Wagner spelen in combinatie met de Rammstein-vertolking van Feuerengel. Rammstein wil alleen niet geassocieerd worden met Wagner."

Dat heeft te maken met de antisemitische inslag van de stukken van Wagner. Rammstein is een band die mensen juist wil waarschuwen voor dit soort denkbeelden. Het lesproject gaat wel door, zegt Mandos: "Maar wel in aangepaste vorm uiteraard. We gaan daar iets alternatiefs voor bedenken."

Mensen die al een kaartje hadden, krijgen hun geld terug.