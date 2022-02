Schulting in recordtijd door op 500 meter, Knegt en De Laat ook op 1.000 meter

De Friezin was in haar heat tegen de Canadese Alyson Charles, de Italiaanse Arianna Valcepina en de Russische Jekaterina Jefremenkova met overmacht de beste. Met 42.379 schaatste ze ook een nieuw olympisch record.

Ook de andere Nederlandse deelneemsters, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, plaatsen zich voor de kwartfinales op maandag.

De Laat uit balans

De mannen begonnen de Spelen met de heats op de 1.000 meter. Itzhak de Laat kwam in de eerste heat als derde over de streep, maar werd toch doorgelaten naar de kwartfinale. De Leeuwarder werd in de laatste ronde, terwijl hij op de tweede plaats reed, aangetikt door de Brit Niall Treacy. Daardoor raakte hij uit balans, zag ook de jury.