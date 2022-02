Nederland loopt finale mis op gemengde aflossing na val Schulting

Het onderdeel staat bij de Olympische Spelen van Peking voor het eerst op het programma. Naast de drie Friezen behoren ook Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Jens van 't Wout tot de olympische selectie.

Zuid-Korea vroeg uitgeschakeld

In de kwartfinale begon bondscoach Jeroen Otter met Schulting, De Laat, Velzeboer en Van 't Wout. Die hadden geen enkele moeite met Canada, Frankrijk en Kazachstan. In een foutloze rit kwamen ze als eerste over de streep.

Wereldrecordhouder Zuid-Korea overleefde de kwartfinale na een val niet.

Schulting onderuit

Velzeboer en De Laat moesten in de halve finale plaatsmaken voor respectievelijk Poutsma en Knegt. Met opnieuw Canada en Kazachstan was alleen Italië en nieuwe tegenstander in deze race.

Zo foutloos als de eerste rit was, zoveel pech had Nederland in de halve finale. Schulting verloor al vroeg in de race haar grip en ging daardoor onderuit. De achterstand was daarna veel te groot om nog te overbruggen. Canada en Italië gingen wel door naar de finale.