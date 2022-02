Friese vertaling van The Hill We Climb is klaar

Het gedicht is geschreven door Amanda Gorman. Zij is de allereerste National Youth Poet Laureate of the United States en een mensenrechtenactiviste. Zij droeg het gedicht op 20 januari vorig jaar voor voor de Amerikaanse president Joe Biden.

De boodschap van het gedicht is er een van hoop: het roept op tot gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Het gedicht is vertaald door Friduwih Riemersma, met behulp van sensitivity reader Michelle Samba.