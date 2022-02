Antoinette de Jong verbijsterd: "Ik gaf alles, maar ik ben niet moe"

De Friezin werd teleurstellend achtste. "Ik gaf alles, maar ik ben niet moe. Ik kwam in de race niet op een punt dat ik de energie kon leveren die ik graag wilde", zegt de regerend wereldkampioene op de 3.000 meter.

Voorafgaand had de Rottumse juist nog een goed gevoel, maar dat was in de race snel weg. "In de bochten voelde ik dat ik mijn schaats niet goed neerzette. Ik voelde op het rechte stuk dat ik 'm niet goed zijwaarts kon houden."

Volgende afstand

De knop moet snel om, want maandag staat voor De Jong alweer de volgende afstand op het programma. Dan rijdt ze de 1.500 meter.

"Een voordeel: ik ben niet helemaal kapotgegaan", zegt ze cynisch. "Ik ga er maandag weer voor alsof dit niet is gebeurd, maar ik neem wel de punten mee die ik kan verbeteren."